Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тарнавский: На Авдеевском коксохиме продолжается пожар, несколько бойцов попали в плен

Татьяна ОлейникПятница, 16 февраля 2024, 22:27
Тарнавский: На Авдеевском коксохиме продолжается пожар, несколько бойцов попали в плен
Пожар на Авдеевском коксохиме утром 16 февраля. Скриншот с видео 3-й ошбр

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на 21:00 16 февраля в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, на Авдеевском коксохимическом заводе горит пожар из-за ударов россиян.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.

Реклама:

Враг бросает на штурм все резервы, опрокидывая их по другим направлениям, и пытается протиснуть нашу оборону. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских окупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации".

Детали: По данным Тарнавского, с начала суток в районе Авдеевки украинские войска отразили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.

Кроме Авдеевки, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись почти 20 окрестным населенным пунктам, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны".

Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого собрата".

Детали: Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. Также из-за постоянных обстрелов идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Также Тарнавский утверждает, что на данный момент нашим защитникам опрокидываются необходимые резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами.

Прямая речь: "Для понимания масштабов наступления противника и его "сточения". Львиная часть потерь окупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку".

Что предшествовало: Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города.

Также Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.

А президент Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.

Темы: Авдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал

Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение

Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"

Все новости...

Читайте УП В Google News

От КАБов сыпется потолок: 3-я штурмовая показала видео из подвалов Авдеевского коксохима
В США представили законопроект с меньшей помощью для Украины
Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году
Боец об Авдеевке: Россияне нас почти окружили, но не смогли замкнуть кольцо
Последние новости
23:38
Ощадбанк продает долги Мотроновского ГОКа Фирташа за 600 миллионов
23:21
В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра
23:20
Обыграл 37-летнего гроссмейстера: история 8-летнего мальчика, побившего шахматный рекорд
23:09
Bloomberg: США сказали союзникам, что РФ может запустить ядерное оружие в космос до конца года
23:05
Нацбанк назначил руководительницу департамента внутреннего аудита
23:00
фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек
22:46
Минобороны: курсантов украинских военных вузов будут обучать специалисты из США
22:38
Акции Nvidia стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит: опередили Tesla
22:32
Спикер ГНСУ: В последнее время уменьшилось количество российских ДРГ
22:04
Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах
Все новости...
Реклама: