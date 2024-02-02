Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева на почти полмиллиарда гривен

Валентина РоманенкоПятница, 2 февраля 2024, 12:21
Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева на почти полмиллиарда гривен
санаторий "Кирова". фото с сайта СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии России.

Источник: СБУ, Винницкая областная прокуратура

Детали: Общая стоимость арестованного имущества - 460,6 млн грн.

Реклама:

Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев, отмечают в СБУ.

 
 

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта как государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Дословно СБУ: "Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины".

Предыстория:

  • В октябре 2023 года Царев пережил покушение. В него стреляли в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. По данным УП, покушение на коллаборациониста было спецоперацией Службы безопасности Украины.
  • В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
  • В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
  • Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Темы: ЦаревСБУОфис генпрокуроранедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Царев
Россияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо
В ФСБ убеждают, что состояние Царева после покушения удовлетворительное
За покушением на Царёва стоит СБУ – источник
Последние новости
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
Все новости...
Реклама: