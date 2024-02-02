Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева на почти полмиллиарда гривен
По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии России.
Источник: СБУ, Винницкая областная прокуратура
Детали: Общая стоимость арестованного имущества - 460,6 млн грн.
Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев, отмечают в СБУ.
По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".
Кроме того Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта как государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Дословно СБУ: "Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины".
Предыстория:
- В октябре 2023 года Царев пережил покушение. В него стреляли в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. По данным УП, покушение на коллаборациониста было спецоперацией Службы безопасности Украины.
- В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
- В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
- Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.