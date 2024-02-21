Оккупанты перебрасывают технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта - Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что армия РФ начала перебрасывать уцелевшие подразделения и технику из-под Авдеевки на другие направления.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "На Авдеевском направлении на сегодня все в целом очевидно - будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет".

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Детали: По словам Жорина, сложная ситуация ожидается и на других направлениях, ведь россияне начали перебрасывать из Авдеевки уцелевшие подразделения на другие участки фронта. В частности на Юге и Харьковском направлении.

Предыстория:

19 февраля защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.

В тот же день 47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.