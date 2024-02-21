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Оккупанты перебрасывают технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта - Жорин

"Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 18:36
Оккупанты перебрасывают технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта - Жорин
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО 3 ОШБ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что армия РФ начала перебрасывать уцелевшие подразделения и технику из-под Авдеевки на другие направления. 

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "На Авдеевском направлении на сегодня все в целом очевидно - будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет".

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Детали: По словам Жорина, сложная ситуация ожидается и на других направлениях, ведь россияне начали перебрасывать из Авдеевки уцелевшие подразделения на другие участки фронта. В частности на Юге и Харьковском направлении.

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Темы: АвдеевкавойнаХарьковская областьЗапорожская область
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