Бійці третьої штурмової показали унікальні кадри рейдів в Авдіївці

Захисники третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, бійці проривалися крізь бойові порядки ворога.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ – бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.

Реклама:

Завдання, яке виконували бійці 4-ї роти 1–го штурмового батальйону бригади".

Передісторія:

В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.