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Бійці третьої штурмової показали унікальні кадри рейдів в Авдіївці

Альона Мазуренко Понеділок, 19 лютого 2024, 15:18
Бійці третьої штурмової показали унікальні кадри рейдів в Авдіївці
фото: 3 ОШБ

Захисники третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, бійці проривалися крізь бойові порядки ворога. 

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ – бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.

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Завдання, яке виконували бійці 4-ї роти 1–го штурмового батальйону бригади".

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Теми: АвдіївкавійнаЗбройні сили
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