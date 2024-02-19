Бійці третьої штурмової показали унікальні кадри рейдів в Авдіївці
Понеділок, 19 лютого 2024, 15:18
Захисники третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, бійці проривалися крізь бойові порядки ворога.
Джерело: Третя окрема штурмова бригада
Дослівно: "Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ – бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.
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Завдання, яке виконували бійці 4-ї роти 1–го штурмового батальйону бригади".
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
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