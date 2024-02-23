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Зеленский: Шмыгаль будет на границе, будут ли коллеги из Польши – мне не известно

"Европейская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 16:44

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ премьера Польши Дональда Туска приехать на польско-украинскую границу для решения ситуации, сложившейся из-за протестов фермеров.

Источник: Зеленский во Львове во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что украинский премьер Денис Шмыгаль вместе с другими министрами и представителями пограничной службы в пятницу будет работать на границе с Польшей.

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"Будут ли польские коллеги – это их личное решение. Завтра мы не можем быть из-за второй годовщины этой борьбы (полномасштабного вторжения РФ. – Ред.). Я не к тому, что нам кто-то предлагал завтра – мы сказали это открыто, что мы готовы с предложениями, с решениями, с шагами идти на встречу. Мы будем готовы до 24 февраля быть на границе. Будет ли польская сторона – мне не известно", – сказал Зеленский.

Говоря о блокаде границы, он отметил, что польские фермеры блокируют ту продукцию, которая идет транзитом в другие страны.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши – по желанию польской стороны. Мы нашли новые пути, но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", – добавил он.

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Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения.

Темы: ЗеленскийШмыгальПольшаграница
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