ЕС до конца марта поставит Украине 170 тысяч снарядов - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что до конца марта ЕС планирует поставить Украине почти 170 тысяч снарядов.

Источник: Кулеба и Боррель в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support

