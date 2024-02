ЄС до кінця березня поставить Україні 170 тисяч снарядів – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив, що до кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.

Джерело: Кулеба і Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support

