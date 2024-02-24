ЄС до кінця березня поставить Україні 170 тисяч снарядів – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив, що до кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.

Джерело: Кулеба і Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support Реклама: February 24, 2024

Деталі: У розмові Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, "і ми будемо продовжувати робити це з одним ключовим пріоритетом: закликаю держави-члени надати додаткову військову підтримку".

Своєю чергою Кулеба подякував ЄС за "історичні рішення" про надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початок переговорів про вступ України до ЄС та підтримку української "формули миру".

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Пряма мова Кулеби: "Артилерійські снаряди зараз є абсолютним пріоритетом. До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок".

During our call today, @JosepBorrellF reaffirmed the EU's full solidarity with Ukraine. I thanked him for his personal leadership and support over the past two years.



The EU has made historic decisions on providing weapons to Ukraine, imposing sanctions on Russia, launching… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2024

Що передувало: У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.