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ЄС до кінця березня поставить Україні 170 тисяч снарядів – Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 24 лютого 2024, 18:17
ЄС до кінця березня поставить Україні 170 тисяч снарядів – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив, що до кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів. 

Джерело: Кулеба і Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У розмові Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, "і ми будемо продовжувати робити це з одним ключовим пріоритетом: закликаю держави-члени надати додаткову військову підтримку".

Своєю чергою Кулеба подякував ЄС за "історичні рішення" про надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початок переговорів про вступ України до ЄС та підтримку української "формули миру".

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Пряма мова Кулеби: "Артилерійські снаряди зараз є абсолютним пріоритетом. До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок".

Що передувало: У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

Теми: Кулеба ДмитроЄСдопомога Україні
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