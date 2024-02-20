Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал понять, что из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине ВСУ испытывают дефицит вооружения и были вынуждены отступить из Авдеевки в Донецкой области.
Источник: Дмитрий Кулеба в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Кулебы, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".
"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", – добавил он.
Глава МИД подчеркнул, что причина, по которой украинские военные вынуждены "жертвовать собой и умирать", заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".
Прямая речь: "Я уважаю внутреннюю политику (США – ред.) и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – подытожил министр.
Предыстория:
- Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой. В Белом доме видят сопричастность Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Был обеспечен "коридор" для выхода, однако часть бойцов попала в плен, а часть – расстреляли россияне.
- 19 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении. Тем временем российские оккупанты продолжают наступательные действия малыми штурмовыми группами.
- Разведка Великобритании допустила, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.