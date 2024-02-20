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Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 20:06
Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение
Дмитрий Кулеба, фото МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал понять, что из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине ВСУ испытывают дефицит вооружения и были вынуждены отступить из Авдеевки в Донецкой области.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Кулебы, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".

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"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", – добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что причина, по которой украинские военные вынуждены "жертвовать собой и умирать", заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".

Прямая речь: "Я уважаю внутреннюю политику (США – ред.) и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – подытожил министр.

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАпомощь УкраинеАвдеевка
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