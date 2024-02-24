Телеканал "Прямой" заявил о российской хакерской атаке: транслировалась пропаганда

Телеканал "Прямой" подвергся хакерской атаке, в результате которой в движущейся информационной ленте транслировалась российская пропаганда.

Источник: телеканал "Прямой"

взломанная бегущая строка, скриншот с сайта телеканала

Дословно: "Сегодня в 18:33 телеканал "Прямой" подвергся российской хакерской атаке.

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В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" подвижная информационная лента, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда".

взломанная бегущая строка, скриншот УП

Детали: Телеканал сообщил, что сейчас подвижная лента отключена, специалисты телеканала работают над восстановлением ее нормальной работы.

Что предшествовало: 18 февраля неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в соцсети Х (Twitter).

ВИДЕО ДНЯ

В тот же вечер Госспецсвязи заявило, что ресурсы известных украинских медиа атаковали российские хакеры.

Вечером 19 февраля телеканал "Еспресо" заявил, что неизвестные хакеры взломали систему, которая отвечает за эфирное вещание.