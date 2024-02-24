Телеканал "Прямий" заявив про російську хакерську атаку: транслювалася пропаганда

Телеканал "Прямий" зазнав хакерської атаки, внаслідок якої в рухомій інформаційній стрічці транслювалася російська пропаганда.

Джерело: телеканал "Прямий"

зламаний рухомий рядок, скріншот з сайту телеканалу

Дослівно: "Сьогодні о 18:33 телеканал "Прямий" зазнав російської хакерської атаки.

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В онлайн-трансляції "Прямого" на YouTube було "зламано" рухому інформаційну стрічку, внаслідок чого замість новин там стала транслюватись російська пропаганда".

зламаний рухомий рядок, скріншот УП

Деталі: Телеканал повідомив, що наразі рухому стрічку відключено, фахівці телеканалу працюють над відновленням її нормальної роботи.

Що передувало: 18 лютого невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter).

ВІДЕО ДНЯ

Того ж вечора Держспецзв’язку заявило, що ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.

Ввечері 19 лютого телеканалу "Еспресо" заявив, що невідомі хакери зламали систему, яка відповідає за ефірне мовлення.