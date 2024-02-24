Россияне традиционно запустили "Шахеды" с юга

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Запорожской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21 час Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

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В 21:20 "Шахеды" наблюдались в Днепропетровской области, двигались в северном направлении.

В 21:41 угроза "Шахедов" распространилась на Полтавщину.

По состоянию на 22:29: Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину.

БпЛА на Полтавщине - в направлении Харьковщины и Сумщины.

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По состоянию на 22:56: БпЛА на Харьковщине - курсом на Харьков.

"Шахеды" на Сумщине - движутся курсом на север.

"Шахеды" на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей - курсом на восток.

По состоянию на 23:36: БпЛА на Сумщине - продолжает движение на север.

"Шахеды" на Днепропетровщине - курсом на северо-восток.

По состоянию на 00:01 25 февраля: "Шахеды" из Днепропетровщины - курсом на Запорожье".

По состоянию на 2:18: "Шахеды" на севере Херсонщины - курсом на Николаевщину.

2:35: ""Шахеды" с Николаевщины - в направлении Кировоградщины".

2:37: "Новая группа "шахедов" на Николаевщину с юга".