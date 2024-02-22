DeepState: На Херсонщине под удар попало скопление оккупантов

Силы обороны Украины нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области.

Источник: DeepState и Силы обороны юга Украины

Дословно DeepState: "Просто огненная работа наших артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно данным, которые публикуются в сети, под удар попали русские 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап. Выглядит как утилизация тараканов, которых никак нельзя вывести".

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Детали: Из видео непонятно, когда именно произошел удар.

Силы обороны юга Украины также распространили видео с комментарием: "Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что Шойгу рассказывал (что Крынки зачищены – ред.), а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано – сделано!".

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Предыстория:

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил диктатору Владимиру Путину, что Крынки на левом берегу Херсонской области "зачищены" от украинских бойцов, а СМИ рассказал, что там уже якобы стоят посты российских войск. В оперативном командовании "Юг" опровергли это заявление.

Специалисты Института изучения войны (ISW) предположили, что заявления о захвате плацдарма на левобережье Херсонщины нужны Кремлю, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов.

Вооруженные силы Украины 20 февраля, вероятно, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донецкой области, пока захватчики ждали командующего - погибли по меньшей мере 60 оккупантов, по разным оценкам.

УП: Новость дополнена после публикации.