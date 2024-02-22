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DeepState: На Херсонщине под удар попало скопление оккупантов

Алена Ивашкив, Елена РощинаЧетверг, 22 февраля 2024, 00:20
DeepState: На Херсонщине под удар попало скопление оккупантов
Скриншот видео

Силы обороны Украины нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области.

Источник: DeepState и Силы обороны юга Украины

Дословно DeepState: "Просто огненная работа наших артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно данным, которые публикуются в сети, под удар попали русские 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап. Выглядит как утилизация тараканов, которых никак нельзя вывести".

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Детали: Из видео непонятно, когда именно произошел удар.

Силы обороны юга Украины также распространили видео с комментарием: "Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что Шойгу рассказывал (что Крынки зачищены – ред.), а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано – сделано!".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

УП: Новость дополнена после публикации.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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