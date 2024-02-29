Хищения в УАФ: Павелко вышел на свободу, Записоцкий остается под арестом

Подозреваемый в хищении средств бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выиграл апелляцию и добился отмены ареста.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь: "29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

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Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года -ред.). Новая мера пресечения не избрана".

Детали: Источник УП объясняет, что в этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

В то же время напарник Павелко Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.

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