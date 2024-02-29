Хищения в УАФ: Павелко вышел на свободу, Записоцкий остается под арестом
Подозреваемый в хищении средств бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выиграл апелляцию и добился отмены ареста.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Прямая речь: "29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.
Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года -ред.). Новая мера пресечения не избрана".
Детали: Источник УП объясняет, что в этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.
В то же время напарник Павелко Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.
Предыстория:
- В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
- 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его.
- 13 июля правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
- Павелко и Записоцкий были отстранены от должностей в УАФ.
- На внеочередном конгрессе УАФ 25 января 2024 года новым президентом Украинской ассоциации футбола был избран Андрей Шевченко.