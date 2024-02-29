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Хищения в УАФ: Павелко вышел на свободу, Записоцкий остается под арестом

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 17:18
Хищения в УАФ: Павелко вышел на свободу, Записоцкий остается под арестом
коллаж УП

Подозреваемый в хищении средств бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выиграл апелляцию и добился отмены ареста.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь: "29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

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Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года -ред.). Новая мера пресечения не избрана".

Детали: Источник УП объясняет, что в этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

В то же время напарник Павелко Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.

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Предыстория:

  • В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
  • Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
  • 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его.
  • 13 июля правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью доставить в суд. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
  • Павелко и Записоцкий были отстранены от должностей в УАФ.
  • На внеочередном конгрессе УАФ 25 января 2024 года новым президентом Украинской ассоциации футбола был избран Андрей Шевченко.

Темы: футболкоррупциясуд
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