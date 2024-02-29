Розкрадання в УАФ: Павелко вийшов на свободу, Запісоцький залишається під арештом
Підозрюваний у розкраданні коштів колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виграв апеляцію та домігся скасування арешту.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Пряма мова: "29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.
Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року -ред.). Новий запобіжний захід не обрано".
Деталі: Джерело УП пояснює, що у цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.
Водночас напарник Павелка Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.
Передісторія:
- 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри про розкрадання коштів у провадженні про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
- Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена.
- 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і заарештував його на 60 діб.
- 13 липня правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.
- Павелко та Запісоцький були відсторонені від посад в УАФ.
- На позачерговому конгресі УАФ 25 січня 2024 року новим президентом Української асоціації футболу було обрано Андрія Шевченка.