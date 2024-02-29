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Розкрадання в УАФ: Павелко вийшов на свободу, Запісоцький залишається під арештом

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 лютого 2024, 17:18
Розкрадання в УАФ: Павелко вийшов на свободу, Запісоцький залишається під арештом
колаж УП

Підозрюваний у розкраданні коштів колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виграв апеляцію та домігся скасування арешту.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Пряма мова: "29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.

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Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року -ред.). Новий запобіжний захід не обрано".

Деталі: Джерело УП пояснює, що у цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Водночас напарник Павелка Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри про розкрадання коштів у провадженні про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
  • Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена.
  • 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і заарештував його на 60 діб. 
  • 13 липня правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.
  • Павелко та Запісоцький були відсторонені від посад в УАФ.
  • На позачерговому конгресі УАФ 25 січня 2024 року новим президентом Української асоціації футболу було обрано Андрія Шевченка.

Теми: футболкорупціясуд
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