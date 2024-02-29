Розкрадання в УАФ: Павелко вийшов на свободу, Запісоцький залишається під арештом

Підозрюваний у розкраданні коштів колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виграв апеляцію та домігся скасування арешту.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Пряма мова: "29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.

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Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року -ред.). Новий запобіжний захід не обрано".

Деталі: Джерело УП пояснює, що у цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Водночас напарник Павелка Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

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