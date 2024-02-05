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ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и 18 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 5 февраля 2024, 08:09
ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и 18 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки они ликвидировали более 800 оккупантов, 5 танков и 18 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 389 560 (+810) человек,
  • танков − 6 348 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 822 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 9 349 (+18) ед,
  • РСЗО − 979 (+0) ед,
  • средств ПВО − 664 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 173 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 412 (+19) ед,
  • специальной техники − 1 486 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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