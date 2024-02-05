ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и 18 артсистем
Понедельник, 5 февраля 2024, 08:09
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки они ликвидировали более 800 оккупантов, 5 танков и 18 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 389 560 (+810) человек,
- танков − 6 348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 11 822 (+4) ед,
- артиллерийских систем − 9 349 (+18) ед,
- РСЗО − 979 (+0) ед,
- средств ПВО − 664 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 173 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 412 (+19) ед,
- специальной техники − 1 486 (+7) ед.
Данные уточняются.