Российская "оборонка" не способна полностью технически обеспечить резервы РФ – ISW
В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить техникой резервы РФ.
Источник: ISW
Детали: В отчете эксперты отмечают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить резервы РФ, несмотря на способность России поддерживать нынешний темп операций и постоянные усилия по расширению российской ОПБ.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оперативный и стратегический резервы, как правило, не являются боеспособными, но российское командование склонно рассматривать свой резерв как "бездонную бочку".
Машовец заявил, что российский ОПБ способен производить около 250-300 "новых модернизированных" танков в год.
Кроме того, российские войска могут ремонтировать ежегодно около 250-300 танков, которые находились на длительном хранении или получили повреждения на поле боя.
По оценкам ISW, Россия будет иметь возможность расширить свою "оборонку" и накопить ресурсы, если она будет поддерживать инициативу на всей территории военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большое количество мобилизованных резервистов или призывников в этом году.
По мнению аналитиков, концентрация российских резервов по всей территории Украины, о которой сообщается, в значительной степени совпадает с приоритетами России на фронте, но не обязательно свидетельствует о будущих российских операциях.
Машовец заявил, что российские войска сейчас имеют в резерве 17 полков, 16 батальонов и две тактические группы полково-батальонного уровня.
Он добавил, что общая численность российского личного состава в резервных подразделениях составляет около 60 000-62 000 человек, но российские войска оснастили оружием и снаряжением только около 20 000 резервистов тактического и оперативно-тактического уровня
По оценкам ISW, активная украинская оборона на всем театре боевых действий в 2024 году передаст стратегическую инициативу России, что позволит Москве определять, где, когда и в каком масштабе будут происходить боевые действия в Украине, и соответственно распределять российские ресурсы, заставляя Украину отвечать.
Однако Украина сможет лишить Россию этой возможности, если она сможет переломить эту инициативу.
Ключевые выводы ISW за 4 февраля:
- Концентрация российских резервов на территории Украины, о которой сообщается, в значительной степени совпадает с приоритетами России на фронте, хотя это не обязательно свидетельствует о будущих российских операциях.
- Российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить российские резервы, несмотря на способность России поддерживать нынешний темп операций и постоянные усилия по расширению своей ОПБ.
- Зеленский 4 февраля посетил линию фронта вблизи Роботино Запорожской области, а также Восточное воздушное командование Воздушных Сил ВСУ в Днепропетровской области.
- Российские военные блогеры продолжают критиковать неспособность российских властей должным образом оснастить свои войска беспилотниками и системами РЭБ в ответ на недавнюю неудачную механизированную атаку российских войск под Новомихайловкой Донецкой области.
- Путин продолжает сталкиваться с дилеммой авторитарного режима, который систематически препятствует ему получать точную информацию о военно-политических реалиях в России.
- Российские войска совершили подтвержденные продвижения в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки на фоне продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта.
- Кремлевское издание ТАСС сообщило 4 февраля, что Владимирская область станет подшефной для новой атомной подводной лодки класса "Борей-А" "Князь Пожарский".
- Украинские чиновники продолжают международные усилия, направленные на возвращение украинских граждан, которых российские власти незаконно депортировали в Россию.