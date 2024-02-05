Российская "оборонка" не способна полностью технически обеспечить резервы РФ – ISW

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить техникой резервы РФ.

Источник: ISW

Детали: В отчете эксперты отмечают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить резервы РФ, несмотря на способность России поддерживать нынешний темп операций и постоянные усилия по расширению российской ОПБ.

Реклама:

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оперативный и стратегический резервы, как правило, не являются боеспособными, но российское командование склонно рассматривать свой резерв как "бездонную бочку".

Машовец заявил, что российский ОПБ способен производить около 250-300 "новых модернизированных" танков в год.

Кроме того, российские войска могут ремонтировать ежегодно около 250-300 танков, которые находились на длительном хранении или получили повреждения на поле боя.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам ISW, Россия будет иметь возможность расширить свою "оборонку" и накопить ресурсы, если она будет поддерживать инициативу на всей территории военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большое количество мобилизованных резервистов или призывников в этом году.

По мнению аналитиков, концентрация российских резервов по всей территории Украины, о которой сообщается, в значительной степени совпадает с приоритетами России на фронте, но не обязательно свидетельствует о будущих российских операциях.

Машовец заявил, что российские войска сейчас имеют в резерве 17 полков, 16 батальонов и две тактические группы полково-батальонного уровня.

Он добавил, что общая численность российского личного состава в резервных подразделениях составляет около 60 000-62 000 человек, но российские войска оснастили оружием и снаряжением только около 20 000 резервистов тактического и оперативно-тактического уровня

По оценкам ISW, активная украинская оборона на всем театре боевых действий в 2024 году передаст стратегическую инициативу России, что позволит Москве определять, где, когда и в каком масштабе будут происходить боевые действия в Украине, и соответственно распределять российские ресурсы, заставляя Украину отвечать.

Однако Украина сможет лишить Россию этой возможности, если она сможет переломить эту инициативу.

Ключевые выводы ISW за 4 февраля: