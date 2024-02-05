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ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та 18 артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 5 лютого 2024, 08:09
ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та 18 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу вони ліквідували понад 800 окупантів, 5 танків та 18 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 389 560 (+810) осіб,
  • танків − 6 348 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 11 822 (+4) од,
  • артилерійських систем − 9 349 (+18) од,
  • РСЗВ − 979 (+0) од,
  • засобів ППО − 664 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 173 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 848 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 412 (+19) од,
  • спеціальної техніки − 1 486 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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