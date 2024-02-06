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ЕС планирует начать выплаты Украине 50 млрд евро уже в марте

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 10:21
ЕС планирует начать выплаты Украине 50 млрд евро уже в марте
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty Images

Евросоюз стремится начать выплаты 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в марте.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X), передает "Европейская правда"

Детали: Президент Еврокомиссии приветствовала политическую договоренность между Советом ЕС и Европарламентом о выделении Украине 50 млрд евро, назвав ее важным шагом вперед.

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"Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять крайне необходимое финансирование и обеспечивать предсказуемость для нашего отважного партнера, стремящегося к членству.

Мы стремимся к тому, чтобы начать выплаты в марте", – написала фон дер Ляйен.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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Напомним: Лидеры ЕС в прошлый четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

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Темы: ЕСУкраинаденьги
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