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В Украину едет высокий представитель ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 17:31
В Украину едет высокий представитель ЕС
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после визита в Польшу отправляется в Украину.

Источник: Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, сообщает "Европейская правда"

Детали: Боррель сказал журналистам, что "находится на пути в Киев", не уточнив подробностей. Предположительно, топ-дипломат Евросоюза может приехать в Украину уже завтра, 6 февраля.

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Он также подчеркнул, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

Напомним: В январе Жозеп Боррель анонсировал визит в Киев.

В Варшаве у Борреля были запланированы двусторонние встречи с Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".

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Темы: ЕСУкраина
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