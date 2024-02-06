ЄС планує почати виплати Україні 50 млрд євро уже в березні

Європейський Союз прагне розпочати виплати 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в березні.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Twitter (X), передає "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед.

Реклама:

"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства.

Ми прагнемо розпочати виплати в березні", – написала фон дер Ляєн.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Лідери ЄС минулого четверга подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Читайте також: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.