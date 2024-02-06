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ЄС планує почати виплати Україні 50 млрд євро уже в березні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 10:21
ЄС планує почати виплати Україні 50 млрд євро уже в березні
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Getty Images

Європейський Союз прагне розпочати виплати 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні в березні.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Twitter (X), передає "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед.

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"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства.

Ми прагнемо розпочати виплати в березні", – написала фон дер Ляєн.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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Нагадаємо: Лідери ЄС минулого четверга подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Читайте також: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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