Производство по заявлениям 8 сотрудников Bihus.Info тоже передали в ГБР

Киевская областная прокуратура 7 февраля передала от Национальной полиции в ГБР дело по заявлениям восьми сотрудников Bihus.Info о незаконной слежке.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня по постановлению прокурора уголовное производство, которое было начато органами полиции Киевской области по заявлениям представителей издания (8 человек -ред.) о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 182 Уголовного кодекса -ред.), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Государственного бюро расследований".

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Детали: Максимец добавила, что вопрос о вероятном объединении производств будет решен после поступления материалов в ГСУ ГБР.

Что предшествовало: 6 февраля Офис генпрокурора забрал у СБУ и передал ГБР расследование по слежке за Bihus.Info (спецслужба открывала криминальное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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