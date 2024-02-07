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Производство по заявлениям 8 сотрудников Bihus.Info тоже передали в ГБР

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 13:51
Производство по заявлениям 8 сотрудников Bihus.Info тоже передали в ГБР
иллюстрация Бигус.Info

Киевская областная прокуратура 7 февраля передала от Национальной полиции в ГБР дело по заявлениям восьми сотрудников Bihus.Info о незаконной слежке.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня по постановлению прокурора уголовное производство, которое было начато органами полиции Киевской области по заявлениям представителей издания (8 человек -ред.) о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 182 Уголовного кодекса -ред.), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Государственного бюро расследований".

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Детали: Максимец добавила, что вопрос о вероятном объединении производств будет решен после поступления материалов в ГСУ ГБР.

Что предшествовало: 6 февраля Офис генпрокурора забрал у СБУ и передал ГБР расследование по слежке за Bihus.Info (спецслужба открывала криминальное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушке. Они провели собственное расследование.
  • 5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.
  • СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info.
  • Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.
  • Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.

Темы: СМИскандалСБУГБР
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