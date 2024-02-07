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Украина хочет зафиксировать беспошлинную торговлю в соглашении об ассоциации с ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 15:15
Украина хочет зафиксировать беспошлинную торговлю в соглашении об ассоциации с ЕС
Жозеп Боррель и Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве, фото из Телеграмм премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет добиваться, чтобы режим торговли с Европейским Союзом с полной отменой пошлин был закреплен в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. 

Источник: глава правительства Украины на брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы, безусловно, приветствуем решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию. Вместе с Соглашением об ассоциации это решение обеспечит Украине так называемый "экономический безвиз".

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Детали: Глава украинского правительства 

добавил, что Киев не только ожидает быстрого одобрения этой инициативы всеми институтами ЕС, но считает важным закрепить такой полностью свободный режим торговли в самом Соглашении об ассоциации.

"Это одно из главных направлений нашей работы в этом году в торговых отношениях с ЕС... Надеюсь, что соответствующие переговоры могут быть анонсированы уже во время Совета ассоциации", – сказал он.

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Шмыгаль также признал, что слишком резкие изменения в торговых потоках могут вызвать недоразумения. "Поэтому наша общая задача – обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам как производителей из Украины, так и в ЕС", – резюмировал он.

Предыстория:

  • Еврокомиссия рекомендовала продлить еще на год полное открытие рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной.
  • Это решение было принято в беспрецедентно неблагоприятных для Украины обстоятельствах.
  • Пять стран ЕС обращались в Еврокомиссию, предложив на уровне всего ЕС ввести ограничения на экспорт украинского зерна, кукурузы и растительного масла. Четыре из этих стран – Польша, Венгрия, Словакия и Болгария – ввели односторонние ограничения в отношении украинской агропродукции – причем фермеры из этих стран заявляют о масштабных потерях из-за украинского демпинга.
  • Действующий режим преференций для Украины подходит к концу 5 июня. Впрочем, для продолжения действия преференций это решение должно быть еще одобрено Европарламентом и Европейским советом.

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Темы: ШмыгальЕСторговляевроинтеграция
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