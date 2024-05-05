ISW: Россияне давят на северо-запад от Авдеевки, но их конечная цель непонятна

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска воспользовались тактическим преимуществом на северо-западе от Авдеевки, где продолжают давить, однако конечная цель оккупантов на этом участке фронта остается непонятной.

Источник: ISW

Детали: По данным аналитиков, в ночь с 3 на 4 мая российские войска совершили заметное тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки в районе Архангельского.

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Эксперты предполагают: украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, ожидая прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели – подходящее решение для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые рискуют быть окруженными с фланга.

Вместе с тем ISW продолжает оценивать, что российские войска, вероятно, пытаются воспользоваться ограниченным временным "окном" до прибытия западной военной помощи, интенсифицируя наступательные операции, и что российские войска могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении в ближайшем будущем.

Также специалисты добавляют, что, что российские войска, похоже, воспользовались тактической ситуацией на северо-западе от Авдеевки, но их конечная цель на этом участке фронта остается непонятной.

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Оккупант решили использовать зону, где они, скорее всего, получат тактические преимущества в ближайшем будущем, но непонятно, будут ли они продолжать движение на север к Торецку или вернутся к своему предыдущему фокусу на Покровск на северо-западе.

"Российские войска уже перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки примерно дивизионную силу (в основном, четыре бригады Центрального военного округа РФ), и, по сообщениям, продолжают перебрасывать дополнительные силы в этом районе", - говорится в отчете.

В обзоре также не обошли вниманием сообщения об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Такое решение Кремля, говорят аналитики, является частью информационной операции России "Майдан 3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, которые пришли к власти после Революции достоинства в Украине в 2014 году, а также по дипломатической изоляции Украины.

Ключевые выводы ISW за 4 мая: