Потери россиян: Генштаб скорректировал некоторые показатели

Генеральный штаб изменил данные по российским потерям - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

Источник: Генштаб

Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

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Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составили: