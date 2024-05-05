Потери россиян: Генштаб скорректировал некоторые показатели
Генеральный штаб изменил данные по российским потерям - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
Источник: Генштаб
Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составили:
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личного состава - около 474260 (+860) чел,ВИДЕО ДНЯ
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танков - 7375 (+9) ед,
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боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед, (в субботу было 14156)
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артиллерийских систем - 12212 (+21) ед, (было 12148)
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РСЗО - 1057 (+1) ед, (было 1055)
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средства ПВО - 790 (+2) ед,
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самолетов - 349 (+1) ед,
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вертолетов - 325 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),
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крылатые ракеты - 2147 (+1), (было 2127)
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корабли / катера - 26 (+0) ед,
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подводные лодки - 1 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед, (было 16337)
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специальная техника - 2002 (+4) (было 2001)