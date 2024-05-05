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Потери россиян: Генштаб скорректировал некоторые показатели

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 08:26
Потери россиян: Генштаб скорректировал некоторые показатели
украинский воин, фото: генштаб

Генеральный штаб изменил данные по российским потерям - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

Источник: Генштаб

Дословно: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

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Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 474260 (+860) чел,

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  • танков - 7375 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед, (в субботу было 14156)

  • артиллерийских систем - 12212 (+21) ед, (было 12148)

  • РСЗО - 1057 (+1) ед, (было 1055)

  • средства ПВО - 790 (+2) ед,

  • самолетов - 349 (+1) ед,

  • вертолетов - 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),

  • крылатые ракеты - 2147 (+1), (было 2127)

  • корабли / катера - 26 (+0) ед,

  • подводные лодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед, (было 16337)

  • специальная техника - 2002 (+4) (было 2001)

Темы: потери в войне
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