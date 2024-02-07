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Кулеба о преодолении дефицита снарядов: нужен общий рынок оборонных индустрий

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 16:54
Кулеба о преодолении дефицита снарядов: нужен общий рынок оборонных индустрий
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией, создав, в частности, общий рынок оборонных индустрий.

Источник: Кулеба во время совместного брифинга с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "По сути, нам нужно создать что-то вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как института - убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это надо сделать для оборонных индустрий".

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Кулеба отметил, что масштабы российско-украинской войны достигли того уровня, к которому склады снарядов оказались неготовыми.

"Мы все должны отвечать вызову. Для этого Украина наращивает беспрецедентно для себя производство снарядов, для этого ЕС принимает беспрецедентные меры для производства снарядов, для закупки в третьих странах", – отметил глава МИД.

Он отметил, что какого-то одного решения для изменения ситуации недостаточно и над проблемой нужно работать комплексно.

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"Нужно, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе. Нужно, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил он, важно вести переговоры со странами, которые законтрактовали для себя артиллерийские снаряды в Европе, чтобы они согласились уступить их Украине, а также – искать и выкупать снаряды со складов в третьих странах.

"Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если приложить эти комплексные усилия... Благодаря героизму и креативности украинских солдат нам удается сдерживать Россию, несмотря на то, что мы действительно страдаем от снарядного дефицита.

Но важно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод. А для этого надо работать каждый день, и именно это сейчас происходит", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Также министр прокомментировал ситуацию с "застрявшим" в Конгрессе США проектом, в который входят средства на поддержку Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСоружие
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