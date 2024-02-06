Кулеба рассчитывает, что ЕС увеличит поставки снарядов: Солдаты на передовой ждут
Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов, которые необходимы на передовой.
Источник: сайт МИД
Детали: Сообщается, что 6 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим португальским коллегой Жуау Гомеша Кравийньйо, на которых обсудили широкий круг вопросов.
Глава МИД отметил, что пока идет война, Украина будет нуждаться в наращивании объемов помощи и обеспечении регулярности поставок. Поэтому стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине как на двусторонней основе, так и через механизмы ЕС.
Прямая речь Кулебы: "В частности мы проговорили пути, каким образом Европейский Союз может увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в необходимом количестве. Есть конкретное понимание, что и как нужно делать. Мы приветствуем активную позицию Евросоюза в поиске этих решений и искренне надеемся, что они увенчаются успехом".
Детали: Он отметил, что "украинские солдаты на передовой ждут этого решения и будут благодарны каждой европейской стране, которая поспособствует тому, чтобы как можно больше артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки попали в Украину".