Кулеба рассчитывает, что ЕС увеличит поставки снарядов: Солдаты на передовой ждут

Украина рассчитывает, что ЕС в кратчайшие сроки увеличит поставки артиллерийских снарядов, которые необходимы на передовой.

Источник: сайт МИД

Детали: Сообщается, что 6 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим португальским коллегой Жуау Гомеша Кравийньйо, на которых обсудили широкий круг вопросов.

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Глава МИД отметил, что пока идет война, Украина будет нуждаться в наращивании объемов помощи и обеспечении регулярности поставок. Поэтому стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине как на двусторонней основе, так и через механизмы ЕС.

Прямая речь Кулебы: "В частности мы проговорили пути, каким образом Европейский Союз может увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину в необходимом количестве. Есть конкретное понимание, что и как нужно делать. Мы приветствуем активную позицию Евросоюза в поиске этих решений и искренне надеемся, что они увенчаются успехом".

Детали: Он отметил, что "украинские солдаты на передовой ждут этого решения и будут благодарны каждой европейской стране, которая поспособствует тому, чтобы как можно больше артиллерийских снарядов в кратчайшие сроки попали в Украину".