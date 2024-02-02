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Кулеба призвал ОБСЕ помочь с возвращением детей и гражданских заложников из России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 22:20
Кулеба призвал ОБСЕ помочь с возвращением детей и гражданских заложников из России
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время переговоров с главой мальтийского МИД и действующим председателем ОБСЕ Йеном Боргом в Киеве 2 февраля поднял вопрос освобождения гражданских заложников из российского плена и возвращения украинских детей из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу на брифинге в МИД Украины

Детали: По словам министра, переговоры с главой МИД Мальты касались "расширения документирования ОБСЕ российских преступлений в Украине, в частности военных и преступлений против человечности, совершенных на временно оккупированных территориях Украины".

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"Особое внимание уделили преступной практике России по похищению гражданских детей, защите гражданских заложников и принудительной паспортизации", – указал глава украинской дипломатии.

"Я призвал ОБСЕ безотлагательно принять дополнительные шаги для использования всех имеющихся у них возможностей для того, чтобы предметно заняться проблематикой похищенных украинских детей и гражданских заложников", – добавил он.

Кулеба отдельно напомнил о проведении в марте так называемых выборов президента России, в том числе и на временно оккупированных территориях, и призвал ОБСЕ "отреагировать на эти преступные действия".

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Заявление главы МИД прозвучало в тот же день, как Канада и Украина провели заседание новосозданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, во время которого был представлен Рамочный документ деятельности коалиции.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".

Темы: Кулеба ДмитрийМИДОБСЕзаложники
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