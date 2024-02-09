Путин: Россия не достигла своих целей в войне против Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Источник: Путин в интервью Такеру Карлсону, которого называют "американским Соловьевым"

Детали: Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", в частности одна из них - это денацификация, которая предусматривает "запрет всевозможных неонацистских движений".

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Также российский диктатор заявил, что "Украина начала войну, а цель России - прекратить ее".

По вопросу оккупации Россией Крыма Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вернет Крым Украине для достижения мира.

Прямая речь Карлсона: "Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие".

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Детали: В интервью Путин заявил, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".

Путин в интервью Карлсону повторил все известные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

Напомним: В этом же интервью Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры.

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