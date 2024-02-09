Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин: Россия не достигла своих целей в войне против Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 04:47
Путин: Россия не достигла своих целей в войне против Украины
путин, скриншот видео

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Источник: Путин в интервью Такеру Карлсону, которого называют "американским Соловьевым"

Детали: Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", в частности одна из них - это денацификация, которая предусматривает "запрет всевозможных неонацистских движений".

Реклама:

Также российский диктатор заявил, что "Украина начала войну, а цель России - прекратить ее".

По вопросу оккупации Россией Крыма Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вернет Крым Украине для достижения мира.

Прямая речь Карлсона: "Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В интервью Путин заявил, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".

Путин в интервью Карлсону повторил все известные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

Напомним: В этом же интервью Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры.

Предыстория:

  • Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
  • Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.
  • В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.

Темы: ПутинвойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Путин
Шольц отреагировал на заявления Путина в интервью Карлсону
Путин оправдывает Гитлера: Поляки были несговорчивы. В Польше возмутились
Лгал и пытался сделать из себя жертву − ISW проанализировал интервью Путина
Последние новости
04:24
ISW: В России внедряют законопроект, чтобы ограничить деятельность оппозиционных СМИ
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
Все новости...
Реклама: