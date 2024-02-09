Канада и Великобритания обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела телефонный разговор со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном, во время которого обсуждались "гарантии безопасности" для Украины.

Источник: глава МИД Канады в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения заложников и увеличение гуманитарной помощи, поступающей в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности Украины".

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Предистория:

Ранее Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "Группы семи" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

Как известно, Великобритания стала первой страной, которая подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о поддержке Украины.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Безопасность без гарантий"