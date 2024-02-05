Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине более 80 тысяч списанных ракет CRV7, которые планируют утилизировать.
Источник: Буданов в интервью Global News
Детали: Буданов говорит, что CRV7 используют как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.
По его словам, Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ожидает решения.
Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 уже устаревшие и могут быть опасны для использования и транспортировки.
На это Буданов ответил: "Мы не беспокоимся".
Эксперты прокомментировали изданию, что поскольку CRV7 используют твердое топливо, они могут быть безопасными при условии, что они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.