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Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 23:33
Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7
Кирилл БУданов. Фото УП

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине более 80 тысяч списанных ракет CRV7, которые планируют утилизировать.

Источник: Буданов в интервью Global News 

Детали: Буданов говорит, что CRV7 используют как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

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По его словам, Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 уже устаревшие и могут быть опасны для использования и транспортировки.

На это Буданов ответил: "Мы не беспокоимся".

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Украинская наземная пусковая установка, предназначенная для канадских ракет CRV7
Фото: Global News

Эксперты прокомментировали изданию, что поскольку CRV7 используют твердое топливо, они могут быть безопасными при условии, что они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.

Темы: ГУРБудановКанадапомощь Украине
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