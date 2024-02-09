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Умеров и Сырский на первом совещании обсудили логистику, обеспечение и ротацию ВСУ

Станислав ПогориловПятница, 9 февраля 2024, 16:29
Умеров и Сырский на первом совещании обсудили логистику, обеспечение и ротацию ВСУ
Александр Сырский, Рустем Умеров, фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого они обсудили вопросы детального плана действий Вооруженных сил на 2024 год.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Чрезвычайно важный вопрос - налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус - на действенную систему ротаций и отдыха подразделений".

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Детали: Сообщается, что глава Минобороны и главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ - Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра", - отметил Умеров.

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Что этому предшествовало:

  • Ранее в четверг Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и заявили, что обсуждали изменения в руководстве ВСУ.
  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

Темы: Умеров РустемСырскийВооруженные силывойна
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