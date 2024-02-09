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Кабмин утвердил план выполнения рекомендаций ЕС для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 18:43
Кабмин утвердил план выполнения рекомендаций ЕС для Украины
Фото - Getty Iamges

Кабинет министров утвердил план выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии, которые приведены в последнем отчете ЕК о прогрессе Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства

Детали: Документ определяет более 350 мероприятий по выполнению политических рекомендаций Еврокомиссии, а также ключевых рекомендаций по всем переговорным разделам; сроки выполнения, ответственные за это органы, а также алгоритм мониторинга выполнения плана.

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"Это всеобъемлющий документ на более чем сто страниц, призванный структурировать и объединить усилия органов власти как для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили в ноябре 2023 года в рамках Пакета расширения ЕС, так и для скорейшей подготовки и эффективного участия в переговорном процессе по вступлению Украины в Евросоюз", – отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что в правительстве планируют и дальше двигаться с выполнением евроинтеграционных изменений "на шаг вперед".

"План мероприятий сформирован с учетом того, что Еврокомиссия будет осуществлять оценку прогресса Украины в рамках Пакета расширения ЕС за период с июня 2023 года по июнь 2024 года. Должны быть готовы заранее", – добавила Стефанишина.

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Напомним, в январе 2024 года ЕС начал так называемый "скрининг" – процесс оценки украинского законодательства на соответствие праву ЕС, предшествующий официальному началу переговоров о вступлении.

Темы: Кабинет министровЕС
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