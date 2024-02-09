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Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения

Станислав ПогориловПятница, 9 февраля 2024, 16:03
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения
Фото: Getty Images

Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и позволил им работать круглосуточно во время военного положения и мобилизации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Предусмотрено, что ТЦК будут иметь право круглосуточно:

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Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

Организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

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Что предшествовало: 6 февраля Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине.

Темы: ТЦККабинет министровВоенное положениемобилизация
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