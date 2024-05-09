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Рада окончательно приняла новые штрафы за нарушение учета и мобилизации

Александр ШумилинЧетверг, 9 мая 2024, 11:39
Рада окончательно приняла новые штрафы за нарушение учета и мобилизации
Фото: Getty Images

Верховная Рада в четверг во втором чтении поддержала законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: "За" проголосовали 256 нардепов

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Закон предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:

  • в мирное время - от 3400 до 5100 гривен;
  • повторно в течение года - от 5100 до 8500 гривен;
  • в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:

  • в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;
  • повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;
  • в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. 

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Также законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.

Предыстория:

  • В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Ко второму чтению эту норму исключили.

Темы: Верховная Радамобилизация
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