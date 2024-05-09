Рада окончательно приняла новые штрафы за нарушение учета и мобилизации

Верховная Рада в четверг во втором чтении поддержала законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: "За" проголосовали 256 нардепов

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Закон предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:

в мирное время - от 3400 до 5100 гривен;

повторно в течение года - от 5100 до 8500 гривен;

в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:

в мирное время – от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;

повторно в течение года – от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;

в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

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Также законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.

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