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Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 01:58
Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Подавляющее большинство республиканцев и демократов в Палате представителей США проголосовали против представления об отставке спикера Майка Джонсона.

Источник: Укринформ, Reuters

Детали: Член Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила голосовать за его отставку.

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Инициативу Грин поддержали лишь 11 республиканцев, причем остальные 196 других представителей этой партии выступили категорически против увольнения Джонсона.

В поддержку спикера-республиканца также выступили 163 демократа.

Таким образом, Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.

Темы: СШАотставка
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