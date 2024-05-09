Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона

Подавляющее большинство республиканцев и демократов в Палате представителей США проголосовали против представления об отставке спикера Майка Джонсона.

Источник: Укринформ, Reuters

Детали: Член Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила голосовать за его отставку.

Реклама:

Инициативу Грин поддержали лишь 11 республиканцев, причем остальные 196 других представителей этой партии выступили категорически против увольнения Джонсона.

В поддержку спикера-республиканца также выступили 163 демократа.

Таким образом, Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.