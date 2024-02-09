Встреча Байдена и Шольца может дать Украине "дальнобойные возможности" – посол в США

Посол Украины в США считает, что предстоящая встреча президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем может помочь Украине получить "дальнобойные возможности".

Источник: посол Украины в США Оксана Маркаровой в эфире телемарафона

Прямая речь: "Важная встреча. Очень надеюсь, что и те возможности, которые мы еще не получили, они тоже обсудят.

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Надеюсь, что она подвинет нас к дальнобойным возможностям. Мы постоянно напоминаем обоим партнерам, что они нам очень нужны".

Детали: Сейчас Олаф Шольц находится с визитом в США. В ходе визита глава немецкого правительства хотел обсудить с американскими чиновниками военную помощь Украине.

Кроме того, 9 февраля в Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса. Всего в ее составе - пять человек, большинство из них - члены комитета по разведке.