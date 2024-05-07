Соратники Навального показали изнутри дворец Путина
Фонд борьбы с коррупцией накануне инаугурации правителя России Владимира Путина опубликовал видео и фотографии из его дворца под Геленджиком.
Источник: Фонд борьбы с коррупцией
Дословно: "Мы смогли получить видеозаписи изнутри дворца Путина в Геленджике, который уже полностью достроили. И теперь мы увидим все собственными глазами - лепнину, хрустальные люстры, личную часовню и, конечно же, аквадискотеку.
Мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем, кем он является на самом деле. Это обезумевший старый диктатор, который даже во время развязанной им войны не смог остановиться и продолжил строить свой шикарный дворец".
Детали: После расследования о дворце Путина в 2021 году друг правителя РФ бизнесмен Аркадий Ротенберг, заявил, что здание принадлежит ему и там после ремонта будет открыт апарт-отель.
Однако, как выяснил ФБК, спустя более 3 лет ни одного апарт-отеля во дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже закончен.
Расследователям удалось получить видео реальных интерьеров дворца. Их сняли на скрытую камеру, кто именно это сделал - не уточняется.
На видео попала аквадискотека, бассейн, уличная аллея с псевдоантичными статуями, джакузи, массажный зал, многочисленные картины на военно-патриотическую тематику, дорогая мебель и люстры.
Кроме того, в массажном зале Путина есть восходящий душ (душ для промежности): "Садишься, а дальше струя воды (под давлением одна-две атмосферы) делает свое дело. В пожилом возрасте, говорят, очень полезно".
Вместо комнаты для игр и казино появилась домовая часовня, где расположен необычный триптих с иконами Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Там также расположен трон.
ФБК опубликовал также поэтажные планы помещений дворца. На момент съемки еще не вся мебель была распакована.
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О дворце Путина в Геленджике читайте здесь и здесь