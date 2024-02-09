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Франция готовит план помощи пострадавшим культурным памятникам Одессы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 21:07
Франция готовит план помощи пострадавшим культурным памятникам Одессы
Фото: Пьер Гайльбронн в своем Twitter (X)

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн после поездки в Одессу рассказал, что Париж поможет с восстановлением музеев и памятников культуры в Одессе, пострадавших в результате войны.

Источник: "Европейская правда", Пьер Гайльбронн в своем Twitter (X)

Детали: Гайльбронн отметил, что в Одессе пострадали около сотни объектов культурного наследия, а также напомнил, что Одесса является городом-побратимом французского Марселя.

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"Учреждения культуры в Одессе выжили, но нуждаются в поддержке международных партнеров. Здесь нужны и специалисты для восстановления поврежденного, и сотрудничество для повышения привлекательности.

Франция готовит комплекс решений, чтобы отреагировать на эти насущные потребности", – рассказал он.

Напомним:

  • В Италии осенью начал работу проект под эгидой МИД и Министерства культуры, который должен способствовать восстановлению пострадавших памятников культуры в Украине. Одессу называют одним из его приоритетов.
  • В начале октября Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара РФ. Восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы.

Темы: ФранцияОдессавойнавосстановление
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