В США заговорили об ускорении модернизации ядерной триады

Командующий Стратегическим командованием США Энтони Коттон на встрече с законодателями США заявил, что сейчас важно ускорять темпы модернизации ядерной триады США из-за противостояния с Китаем и Россией.

Источник: Пентагон

Детали: По его словам, обзор ядерной ситуации за 2022 год определил модернизацию ядерного арсенала США, как главный приоритет для поддержания мощного ядерного сдерживания.

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Эти усилия по модернизации, которые осуществляются в течение следующих двух десятилетий, включают инициативы по модернизации всех трех звеньев ядерной триады.

Высокопоставленные военные чиновники сообщили законодателям, что Соединенные Штаты остаются готовыми сдерживать стратегические и космические угрозы, но продолжение инвестиций имеет решающее значение на фоне растущей конкуренции.

Коттон, а также командующий Космическим командованием США Стивен Вайтинг, заявили, что недавние инвестиции России и Китая подчеркивают необходимость сохранения стратегического превосходства Соединенных Штатов.

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Прямая речь Коттона: "Самое важное сообщение, которое я хочу передать сегодня, заключается в том, что силы под моим командованием готовы сдерживать наших противников и решительно ответить, если сдерживание не удастся. Ни один противник никогда не должен сомневаться в наших возможностях сегодня.

Мы делаем это перед лицом вызовов, которые не похожи ни на что, с чем Америка когда-либо сталкивалась. Мы противостоим не одному, а двум ядерным партнерам: Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новых уровней сложности нашему стратегическому расчету".

Еще детали: Коттон отметил быстрые темпы, с которыми Китай разрабатывает стационарные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, и прогнозирует, что ядерный арсенал Китая может достичь почти 1000 боеголовок к 2030 году.

Он также подчеркнул последние заявления президента России Владимира Путина о том, что 95% стратегических ядерных сил России модернизировано: "Короче говоря, наши конкуренты улучшают свои позиции против США и их союзников во многих сферах темпами, которые значительно превышают темпы, которые мы наблюдали всего несколько лет назад".

Вайтинг также описал достижения американских конкурентов, которые бросают вызов превосходству Соединенных Штатов в космосе.

Он отметил, что по состоянию на январь флот китайских разведывательных спутников вырос до более чем 359 систем, что более чем втрое увеличило присутствие космической системы сбора разведданных с 2018 года.

Россия также продолжает развивать и испытывать космические и противоспутниковые возможности, сказал Уайтинг.

Оба лидера сказали законодателям, что постоянные инвестиции в стратегические и космические возможности имеют решающее значение.

Прямая речь Вайтинга: "Хотя конфликт в космосе не является неизбежным, он, бесспорно, будет разрушительным и нарушит наше использование космоса на десятилетия.

Мы должны быть готовы, если сдерживание не удастся".