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Экс-посол США признался в шпионаже в пользу Кубы

Алена ИвашкивПятница, 1 марта 2024, 06:55
Экс-посол США признался в шпионаже в пользу Кубы
Виктор Мануэль Роча, фото Getty Images

Бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча, занимавший должность с 2000 по 2002 год, признал себя виновным по обвинению в шпионаже в пользу Кубы в течение десятилетий. Об этом свидетельствуют судебные протоколы, опубликованные в четверг.

Источник: Reuters

Детали: Министерство юстиции США назвало это одной из самых масштабных и самых длительных инфильтраций иностранного агента в правительство США.

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Рочи в декабре было предъявлено обвинение в совершении нескольких федеральных преступлений.

США обвинили Рочу в том, что с 1981 года он тайно поддерживал Кубу и ее подпольную миссию по сбору разведывательной информации против Вашингтона.

В середине февраля он не признал себя виновным, а в четверг стороны по делу объявили, что он "изменит свои показания", согласно записи в американской онлайн-системе судебных записей. В ней добавляется, что вынесение приговора назначено на 12 апреля.

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Роча был арестован в декабре. Его законный представитель не сразу ответил на запрос о комментарии.

Роча работал в Государственном департаменте с 1981 по 2002 год, сообщил Департамент юстиции, когда ему было предъявлено обвинение. Он входил в Совет национальной безопасности Белого дома с 1994 по 1995 год, а также работал советником командующего Южного командования вооруженных сил США примерно с 2006 по 2012 год, добавили в ведомстве.

Согласно судебному документу, Роча признался в своей многолетней работе на Кубу во время ряда встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за тайного представителя кубинского Главного разведывательного управления.

Темы: США
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