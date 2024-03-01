ISW: Путин использовал ядерную риторику, чтобы привлечь внимание Запада к себе и пропаганде

Во время выступления на Федеральном собрании Путин использовал риторику о переговорах и бряцание ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Путин подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США.

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Путин утверждал, что если Соединенные Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

ISW подчеркнул, что Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО - это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.

Сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и заявил, что эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

Военные аналитики отметили, что Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.

Ключевые выводы ISW за 29 февраля: