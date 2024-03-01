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Россияне жалуются, что три села в РФ остались без света после прилета беспилотника

Ирина БалачукПятница, 1 марта 2024, 09:02
Россияне жалуются, что три села в РФ остались без света после прилета беспилотника
Фото иллюстративное с pixabay.com

Три приграничных села в Курской области России остались без света после атаки беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойт.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света".

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Детали: По его словам, "ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка".

Ранее российское Минобороны заявило, что якобы уничтожило 4 дрона в двух областях.

Однако российские Telegram-каналы писали, что БпЛА якобы пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны, местные жители слышали взрывы.

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Темы: Росcиябеспилотникиэлектроэнергия
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