ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и приземлили 3 самолета
Пятница, 1 марта 2024, 08:02
Минус 920 солдат, 36 артиллерийских систем, 30 ББМ, 17 танков и 3 самолета − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 414 680 (+920) человек,
- танков − 6 610 (+17) ед,
- боевых бронированных машин − 12 582 (+30) ед,
- артиллерийских систем − 10 106 (+36) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 691 (+1) ед,
- самолетов − 345 (+3) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 794 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 206 (+54) ед,
- специальной техники − 1 611 (+10) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- Утром 29 февраля командующий Воздушных сил ВСУ сообщил о сбитии Су-34 на Восточном направлении.
- Через несколько часов после этого он написал о еще двух сбитых российских истребителях-бомбардировщиках Су-34.
- Таким образом, за один месяц Силы обороны отминусовали 13 российских самолетов.
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