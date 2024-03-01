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ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и приземлили 3 самолета

Ирина БалачукПятница, 1 марта 2024, 08:02
ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и приземлили 3 самолета
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 920 солдат, 36 артиллерийских систем, 30 ББМ, 17 танков и 3 самолета − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 414 680 (+920) человек,
  • танков − 6 610 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 582 (+30) ед,
  • артиллерийских систем − 10 106 (+36) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+0) ед,
  • средств ПВО − 691 (+1) ед,
  • самолетов − 345 (+3) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 794 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 206 (+54) ед,
  • специальной техники − 1 611 (+10) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcияпотери в войне
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