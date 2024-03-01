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Британская разведка оценила возможности оборонно-промышленного комплекса РФ в 2024 году

"Украинская правда", "Европейская правда"Пятница, 1 марта 2024, 13:36
Британская разведка оценила возможности оборонно-промышленного комплекса РФ в 2024 году
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании считает, что оборонно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить ее потребности в войне против Украины, однако может предоставить преимущество над Украиной в 2024 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 1 марта

Детали: Отмечается, что оборонная промышленность России в 2023 году существенно нарастила производство за счет увеличения числа людей, работающих в ОПК, до 3,5 млн человек, увеличения числа смен и расширения имеющихся производственных линий.

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В то же время увеличенное производство происходит за счет восстановления и модернизации имеющихся запасов, а не нового производства. Например, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из восстановленных машин.

Кроме того, как отмечается, в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов. "Однако производство снарядов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев, учитывая ограниченные мощности", - говорится в обзоре.

"Хотя оборонная промышленность неспособна в полной мере обеспечить потребности российских операций против Украины, она почти наверняка способна предоставить материальное преимущество над Украиной в 2024 году", - утверждает британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее британская разведка проанализировала потери российской армии за два года полномасштабной войны в Украине.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии проанализировала, как РФ оправдывает затягивание войны против Украины.

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Темы: РосcияразведкаВеликобритания
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