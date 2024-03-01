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Президентские выборы в США: Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 14:18
Президентские выборы в США: Трамп опережает Байдена в семи ключевых штатах
Дональд Трамп, Джо Байден, фото: Getty Images

Бывший президент США, который претендует занять этот пост во второй раз, Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем действующий глава Белого дома Джо Байден, по меньшей мере в семи штатах, которые, вероятно, будут определять результат выборов.

Источник: опрос Bloomberg News/Morning Consult, обнародованный на этой неделе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Опрос показал, что Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

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Всего в этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% - Байдена.

 

Преимущество Трампа оказалось сильнее всего в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9 процентных пунктов с 50% поддержки по сравнению с 41% Байдена.

Северная Каролина, где Трамп выиграл на выборах 2020 года, стала единственным штатом, где бывший президент получил не менее 50% поддержки в новом опросе. Ни один из кандидатов не получил поддержки большинства ни в одном из других ключевых штатов.

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При этом значительная часть респондентов выразила обеспокоенность возрастом Байдена, тогда как значительный процент заявил, что Трамп опасен.

В целом 8 из 10 избирателей в ключевых штатах сказали, что 81-летний Байден слишком стар. Менее половины респондентов сказали, что 77-летний Дональд Трамп слишком стар.

Предистория:

  • Накануне врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер способен выполнять свои должностные обязанности. По его словам, нет "никаких новых проблем" со здоровьем президента, выявленных во время нынешнего медосмотра.
  • Ранее доклад специального советника вызвал новые вопросы о возрасте и умственных способностях Джо Байдена, поскольку она назвала президента "пожилым человеком с плохой памятью".
  • Байден отреагировал на это на напряженной пресс-конференции, защищая свою память и психическую пригодность быть президентом еще один срок.

Темы: ТрампБайден
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