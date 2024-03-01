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ОП: В соглашении с Нидерландами прописали намерение разместить трибунал по агрессии РФ в Гааге

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 17:35
ОП: В соглашении с Нидерландами прописали намерение разместить трибунал по агрессии РФ в Гааге
Марк Рютте, Владимир Зеленский, фото: ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква назвал в соглашении с Нидерландами блок об ответственности России "самым сильным" среди всех уже подписанных двусторонних соглашений, в нем говорится в том числе о спецтрибунале по агрессии России в Гааге.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Жовквы

Прямая речь: "Раздел "Ответственность России" в этом соглашении является лучшим и самым сильным из всех соглашений ... В том числе соглашение закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге!"

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Также особенностью соглашения является то, что в нем впервые закрепили поддержку культурного наследия Украины, в частности в рамках выполнения Гаагской конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Жовква предоставил детали по военному блоку, отметив, что там прямо упомянуто предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей F16, а также говорится о привлечении нидерландских инвестиций в развитие украинского ОПК, в частности в сферу производства БПЛА.

"Подписание такого соглашения именно в прифронтовом Харькове – символичный шаг. Нидерланды дали четкий сигнал миру и агрессору, что они с Украиной до победы", – подытожил он.

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Сам текст соглашения еще не опубликован, Офис президента рассказал лишь об общем содержании документа.

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Темы: НидерландыУкраинаГаагский трибунал
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