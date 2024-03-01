Зеленский после встречи с Рютте: Истребители F-16 в этом году будут в Украине

Президент Владимир Зеленский после встречи в Харькове с главой правительства Нидерландов Марком Рютте заявил, что в 2024 году истребители F-16 будут в Украине.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов - от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет".

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