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Зеленский после встречи с Рютте: Истребители F-16 в этом году будут в Украине

Александр ШумилинПятница, 1 марта 2024, 18:30
Зеленский после встречи с Рютте: Истребители F-16 в этом году будут в Украине
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после встречи в Харькове с главой правительства Нидерландов Марком Рютте заявил, что в 2024 году истребители F-16 будут в Украине.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов - от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет".

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Предыстория:

  • В феврале на пресс-конференции министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.
  • 1 марта в Харькове президент Владимир Зеленский и глава правительства Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.
  • Правительство Нидерландов выделяет Украине новый пакет военной помощи, а также профинансирует закупку артиллерийских снарядов, которые нашла Чехия.

Темы: авиавойнаНидерланды
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