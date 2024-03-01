Зеленский после встречи с Рютте: Истребители F-16 в этом году будут в Украине
Пятница, 1 марта 2024, 18:30
Президент Владимир Зеленский после встречи в Харькове с главой правительства Нидерландов Марком Рютте заявил, что в 2024 году истребители F-16 будут в Украине.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов - от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет".
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Предыстория:
- В феврале на пресс-конференции министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.
- 1 марта в Харькове президент Владимир Зеленский и глава правительства Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.
- Правительство Нидерландов выделяет Украине новый пакет военной помощи, а также профинансирует закупку артиллерийских снарядов, которые нашла Чехия.