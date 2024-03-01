Генштаб: россияне совершили больше всего атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях

За прошедшие сутки российские войска совершили 20 атак на Авдеевском направлении и 25 на Новопавловском.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 марта

Дословно: "В течение суток произошло 73 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском, Купянском и Херсонском направлениях противник наступательных действий не вел.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 2 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов противника.