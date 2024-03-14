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РДК: Мы откроем огонь по военным целям Белгорода и Курска в течение 1,5 часов

Алена МазуренкоЧетверг, 14 марта 2024, 09:41
РДК: Мы откроем огонь по военным целям Белгорода и Курска в течение 1,5 часов
Командир РДК White Rex, фото: РДК

Глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.

Источник: РДК

Прямая речь: "Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородщины!

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Ваше руководство не приняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сел Украины продолжаются по-прежнему. Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь.

Обращаюсь непосредственно к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курскую область, Белгородскую, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение 1,5 часов после этого обращения".

Детали: Сообщение опубликовано в 9.14. Утром 14 марта местные власти Белгородщины заявили, что над областным центром и районом российские силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ".

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Позже в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

В Минобороны РФ заявляют, что над Белгородской областью около 8:30 утра якобы сбили 8 реактивных снарядов.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" утром 14 марта сообщил, что "в Курской области напряженная ситуация, в Белгородской области продолжаются бои" и что их "освободительная операция продолжается уже 3 дня и будет продолжаться дальше".

По данным источника Украинской правды в ГУР, местные власти Белгородской и Курской областей РФ блокируют эвакуацию, людям запрещают выезжать под угрозой увольнения и штрафов.

Что было раньше: 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.

Никитин рассказал в комментарии УП, что добровольцы имеют и трофейное оружие и технику.

Также он заявлял, что российские добровольцы будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.

Напомним:

Узнать больше: Командир РДК White Rex: "Наши рейды в РФ – настоящий шок для россиян"

Темы: Росcиявойнаобстрелдобровольцы
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