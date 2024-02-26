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ФБК: Перед смертью Навального с Кремлем договаривались о его обмене

Станислав ПогориловПонедельник, 26 февраля 2024, 13:12
ФБК: Перед смертью Навального с Кремлем договаривались о его обмене
Алексей Навальный, фото: Getty Images

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Источник: оприлюднене видео ФБК

Прямая речь Певчих: "Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был бы оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене".

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Детали: По ее словам, в начале февраля президенту РФ Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

"Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", - отметила Певчих.

Певчих рассказала, что с начала войны соратники Навального работали над возможностью "гуманитарного обмена" оппозиционного политка с помощью расследователя Христо Грозева.

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Она сообщила, что реализация этого плана заняла целых 2 года. "Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном", - указала Певчих.

Она также добавила, что предложение об обмене Навального Владимиру Путину донес Роман Абрамович, как неформальный переговорщик.

"Я рассказываю, почему Навального убили именно сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова, это обменять его на Навального. Ах, да, подумал Путин! Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози. Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному", - подчеркнула глава ФБК.

Напомним: 25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.

Темы: НавальныйРосcия
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